Astana. Russland, die Türkei und Iran haben am Mittwoch in Astana erneut über eine Beilegung des Konfliktes in Syrien beraten. An den Gesprächen in Kasachstans Hauptstadt nahmen auch Delegationen der syrischen Regierung und Opposition teil, so das Außenministerium in Astana. Hauptthema war das Schicksal der Provinz Idlib. Außerdem sollte diskutiert werden, wie Bedingungen für eine Rückkehr von Flüchtlingen geschaffen werden können und wie der Wiederaufbau organisiert werden soll. AFP/nd