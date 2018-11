Wann sind Sie das letzte Mal vor 6 Uhr aufgestanden? Ich vor zwei Wochen für eine Reportage über die Feuerwehr. Dort beginnt der Dienst um 7 Uhr, alle müssen dann schon umgekleidet sein. Normalerweise stehe ich um 7.30 Uhr auf, wenn der Lärm der Bauarbeiten im Haus gegenüber längst in mein Unterbewusstsein gedrungen ist. Sitze ich dann in der U-Bahn, hat der Fahrer seine Schicht schon zur Hälfte rum. Wenn ich um 9 Uhr in der Redaktion ankomme, begrüßt mich die Pförtnerin, und die Reinigungskräfte haben schon gesaugt und die Papierkörbe geleert. Ginge es nach Michael Theurer, stellvertretender Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, würden all diese Menschen mehr verdienen als ich, mehr auch als Lehrer (mit kurzen Arbeitswegen) - und mehr als ihre Kollegen, die wegen Spät- oder Nachtschicht erst mittags aufstehen. Die Weckzeit als Kriterium für die Höhe des Gehalts? Das ist selbst für einen FDP-Politiker ein irrwitziger Plan. jot