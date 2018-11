Erneut veranstaltet das »Unabhängige Jugendzentrum Pankow« (JUP) in Kooperation mit dem selbstverwalteten Jugendclub »Bunte Kuh e. V.« einen »Wintermarkt«. Der Begriff ist bewusst gewählt: Man achte allgemein sehr auf das »Wording«, also auf das bewusste Wählen der Begriffe. Niemand soll ausgeschlossen und möglichst alle im Kiez sollen angesprochen werden. »Wintermarkt« sei da in der Ansprache inklusiver.

Wir wollen »diskriminierungs-arm« miteinander umgehen, sagt Jana. Sie ist Teil des dreiköpfigen Teams, das das Projekt organisiert. »JUP« ging 1989 aus der Besetzung eines leer stehenden Gebäudes durch einige Jugendliche hervor. Ein Jahr später gründete sich der Verein, seit 1991 wird das JUP als freier Träger der Jugendhilfe vom Bezirksamt Pankow gefördert. Neben dem Café »Stilbruch« bietet das Projekt im 2004 sanierten Gebäude vielerlei Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. Diverse Räume, wie ein Atelier, Sporträume un...