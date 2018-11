Nach Zahlen der Internationalen Organisation für Migration (IOM) ist das etwa die Hälfte aller Flüchtlinge, die über das Mittelmeer Europa erreichten. 675 Flüchtlinge kamen bislang in diesem Jahr bei dem Versuch ums Leben, Spanien zu erreichen. Fast doppelt so viele Flüchtlinge - 1277 - starben laut IOM auf der zentralen Mittelmeerroute von Nordafrika nach Italien. AFP/nd

Spanien ist in diesem Jahr zum Hauptankunftsland von Flüchtlingen in Europa geworden, weit vor Griechenland und Italien. Von Jahresanfang bis zum 24. November erreichten knapp 52.000 Flüchtlinge Spanien.

Madrid. Vor der spanischen Mittelmeerküste sind am Mittwoch mehr als 560 Bootsflüchtlinge geborgen worden. Die insgesamt 564 Flüchtlinge seien auf insgesamt zwölf Booten unterwegs gewesen, teilten die spanischen Rettungsdienste mit. Sie seien in die Häfen von Malaga, Almería und Motril gebracht worden. Demnach wurden im Meer auch die Leichen von drei Flüchtlingen entdeckt.

