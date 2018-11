Das Gesetz sieht vor, dass Menschen ab 14 Jahren künftig die Änderung ihres Geschlechts und ihres Namens durchsetzen können. Transsexuelle Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren benötigen dafür das Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten oder eines Richters. Das Gesetz war im September im Kongress verabschiedet worden und soll in Kraft treten, wenn die Umsetzungsrichtlinien ausgearbeitet sind. epd/nd

Quito. Nach jahrelangem politischen Streit ist in Chile das Gesetz zur Gleichstellung von Transsexuellen unterzeichnet worden. Die neue Regelung sei ein Schritt, die Schuld einer Gesellschaft mit zu vielen Vorurteilen zu begleichen, und gleichzeitig Engagement für die Menschenwürde, sagte Präsident Sebastián Piñera am Mittwoch im Regierungspalast.

