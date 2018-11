Bücher zum Verschenken

Moni Port weiß, wie es ist, schlaflos zu sein

Von Eva Peter

»Werde ich immer Glück haben?«, überlegt der kleine Junge. Die Buchkünstlerin Moni Port lässt ihn einen Sternenhimmel sehen, den ein Komet durchpflügt. Mit hellen Augen schaut das Kind in die Nacht, während es doch schlafen sollte. Leicht gesagt! Mit einem Mal kommen ihm Kleeblätter in den Sinn und dann die Frage, in welchen Momenten es eigentlich am glücklichsten sei.

Moni Port: Das schlaflose Buch.

Klett Kinderbuch. 112 S., geb., 14 €.

Da tauchen wir in einen Gedankenstrom, wie man ihn nächtens auch von sich selber kennt. Nur ist da, leider, vieles konkreter, mit Aufgaben verbunden, mit Planungen, mit denen man sich auf den nächsten Tag vorzubereiten hofft. Aber dieses Buch ist für Kinder ab fünf gemacht, die Größeres denken, als Erwachsene vielleicht glauben. Weil das ganze Leben ja noch vor ihnen liegt. Will ich mal heiraten? Werde ich einmal Kinder haben? Was wäre, wenn ich ganz woanders geboren wäre?

Und mit wie viel Fantasie ist das Buch illustriert. So, wie die Gedanken des Kindes von »Ast zu Ast« hüpfen, kann auch die Künstlerin von der Kartoffelpflanze zur Freiheitsstatue und dann zu einem Vogelschwarm kommen.