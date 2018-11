Bücher zum Verschenken

»La Bohème« als Bilderbuch mit CD

Von Irmtraud Gutschke

»Wie eiskalt ist dies Händchen! Lassen Sie, ich wärme es ...« Auf beiliegender CD durfte die berühmte Arie des Rodolfo aus Puccinis Oper »La Bohème« natürlich nicht fehlen. Wer kennt sie nicht, die ergreifende Liebesgeschichte, die so traurig endet, weil kein Geld da ist zum Leben, geschweige denn, um die Tuberkulose zu heilen, an der Mimi schon lange leidet. Eine unsterbliche, tragische Liebe in großen Arien und Duetten - ein Thema für Kinder?

Rudolf Herfurtner u. Christa Unzner: La Bohème.

Annette Betz Verlag, 32 S. m. CD, geb., 24,95 €.

Da ist Rudolf Herfurtner ein Kunststück gelungen. Sein Ich-Erzähler denkt an die Zeit zurück, als er die Oper zum ersten Mal sah. Das war mit einem Esel verbunden, der für die Aufführung gebraucht wurde und den er wieder zurück auf den Transporter führen sollte. Aber der Esel war fasziniert von der Musik. Und der inzwischen erwachsene Mann vermag auf kindgerechte Weise nicht nur die Handlung der Oper, sondern auch ihre Hintergründe zu erzählen. Zartschöne Aquarelle der Berliner Künstlerin Christa Unzner geben dem Buch sein Gepräge.