Wohnungslosigkeit ist in Berlin ein drängendes soziales Problem, das nur durch einen Kraftakt aller staatlichen und nicht-staatlichen Akteure gelöst werden kann. Darin stimmten am Donnerstag in der Aktuellen Stunde des Abgeordnetenhauses auch Senat und Opposition größtenteils über ein. »Wir sind uns einig, dass wir mit allen Akteuren vor einer großen Herausforderung stehen, die wir nur gemeinsam lösen können«, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE). Die Senatorin bedankte sich bei den Abgeordneten der demokratischen Parteien für die »sehr nachdenkliche« Debatte. Nach den teils hitzigen Vorwürfen in der Diskussion zur Offenhaltung der Kältebahnhöfe der BVG in der vergangenen Woche war das offenbar im Vorfeld nicht unbedingt zu erwarten gewesen.

Breitenbach betonte, dass Wohnungslosenhilfe nicht alleine Kältehilfe sei. Insgesamt seien durch die Bezirke und die Landesebene

50 000 Menschen in der Wohnungslosenhilfe untergebracht worden - darunter befinden sich auch immer mehr Familien und Jugendliche, die aus ihren Wohnungen verdrängt werden. Um die Kältehilfe weiter aufzustocken, sollen in diesem Winter bis zu 1200 Plätze in Notübernachtungen zur Verfügung gestellt werden. »Sollten die voll sein und wir mehr brauchen, werden wir aufstocken«, kündigte Breitenbach an. Auch die SPD-Abgeordnete Ülker Radziwill erklärte: »Noch nie war die Kältehilfe so gut aufgestellt wie in diesem Jahr.«

Die Sozialsenatorin wandte sich in ihrer Rede zugleich scharf gegen die AfD, die unter anderem die EU-Arbeiternehmerfreizügigkeit für die Obdachlosigkeit in Berlin verantwortlich gemacht hatte. Vielen dieser Menschen aus Osteuropa seien »Opfer von Arbeitsausbeutung« geworden, sagte Breitenbach. Rot-Rot-Grün will deshalb weiter allen Menschen helfen, die keine Unterkunft haben.

»Wir unterscheiden nicht nach Herkunftsländern, alle Menschen, die Hilfe brauchen, werden Hilfe bekommen«, sagte die Sprecherin der Grünen für Sozialpolitik, Fatoş Topaç. Um die Unterstützung weiter zu verbessern, will der Senat im kommenden Jahr gemeinsam mit den Bezirken eine Statistik zur Obdachlosigkeit aufstellen. Denn wie viele Menschen in Berlin tatsächlich auf der Straße leben, dazu gibt es bislang lediglich Schätzungen. Bis zu 10 000 Menschen könnten es sein, wird gemutmaßt.

Doch Rot-Rot-Grün will nicht nur immer weiter ausbauen - bereits in diesem Haushalt wurden die Mittel für die Wohnungshilfe verdoppelt -, sondern auch die Projekte weiterentwickeln. Neben dem sogenannten Housing-First-Pilotprojekt, bei dem in erster Linie eine Unterbringung von Betroffenen im Vordergrund steht und danach weitere Probleme angegangen werden, soll auch die Kältehilfe weiterentwickelt werden. Damit sollen auch diejenigen Menschen in Einrichtungen kommen, die bislang aus verschiedenen Gründen diese nicht in Anspruch nehmen und stattdessen weiter auf der Straße oder in den Kältebahnhöfen bleiben. Als Grundlage für die neuen Maßnahmen will der Senat auch die Grundlinien der Wohnungspolitik, die bereits 20 Jahre alt sind, neu fassen. Dazu trafen sich Senat, Bezirke und Sozialträger sowie Betroffene zu zwei Strategiekonferenzen.

Bei so vielen Maßnahmen in der Wohnungslosenpolitik blieb auch der Opposition wenig zu kritisieren. Die CDU monierte den Leerstand von Unterkünften für Asylbewerber, die für Obdachlose genutzt werden könnten. Die FDP forderte eine zügigere Umsetzung der Vorschläge, die in den Strategiekonferenzen entstanden.

Wie andere auch dankte unterdessen die Linkspartei-Abgeordnete Stefanie Fuchs all jenen Ehren- und Hauptamtlichen, deren Arbeit für Obdach- und Wohnungslose höchste Anerkennung und Achtung verdiene.