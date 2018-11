Das Kulturhistorische Museum Rostock zeigt von diesem Freitag bis Ende April in einer neuen Ausstellung goldene Grabbeigaben aus dem bulgarischen Varna. Sie stammen aus dem 5. Jahrtausend vor Christus und gehören somit zu den ältesten bekannten Schmuckstücken der Welt.

Bei einer archäologischen Grabung in den 1970er Jahren am Schwarzen Meer waren mehr als 3000 Goldobjekte und andere Grabbeigaben entdeckt worden. Die Ausstellung »Das älteste Gold der Welt« zeigt nun eine Auswahl aus den Grabfunden aus Gold, Kupfer und Ton und führen die Besucher an den Beginn der Zivilisation. dpa/nd