Was soll das sein

Kabul. Bei einem Angriff der Taliban auf das britische Sicherheitsunternehmen G4S in Kabul ist sind am Mittwochabend neun afghanische Zivilisten, fünf der Angreifer und ein Brite getötet worden. Das erklärte der Sprecher des Innenministeriums Nasrat Rahimi, am Donnerstag. Unter den 29 Verletzten seien elf Nepalesen sowie fünf Briten.

Ein Selbstmordattentäter hatte eine Autobombe vor dem Büro von G4S im Osten der afghanischen Hauptstadt gezündet. Danach stürmten vier Angreifer das Gelände. Erst zehn Stunden später, um 4.30 Uhr am Donnerstag, erklärten die Sicherheitskräfte die Kämpfe für beendet. Die Taliban hatten am Mittwochabend den Angriff über Twitter für sich reklamiert. Die Taliban sind die größte Gruppe von Aufständischen in Afghanistan. dpa/nd