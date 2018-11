Gleich mehrere Linksbewegungen stehen für den Europawahlkampf 2019 in den Startlöchern.

Der Landesvorstand wollte mit Wagenknecht unter anderem über ihr Engagement in der überparteilichen Sammlungsbewegung »Aufstehen« reden. Man wende sich nicht prinzipiell dagegen, wünsche sich aber, über die Aktivitäten informiert und einbezogen zu werden, hieß es aus Düsseldorf. Wagenknecht habe als Ersatztermin den 15. Februar 2019 vorgeschlagen. Der Landesvorstand dringt auf eine frühere Zusammenkunft. nd

Düsseldorf. Im nordrhein-westfälischen LINKE-Landesverband macht sich Unmut breit. Wie »nd« dem Landesvorstand erfuhr, hat Sahra Wagenknecht ein seit langem für Donnerstagabend geplantes Treffen mit dem NRW-Landesvorstand erst am Vortag abgesagt. Die Vorsitzende der LINKE-Bundestagsfraktion war vom NRW-Landesverband auf Platz eins von dessen Liste zur Bundestagswahl 2017 ins Berliner Parlament entsandt worden.

