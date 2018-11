Foto: dpa/Rainer Jensen

Fünfzig Jahre ist es her: Fred Düren war der Faust in der Inszenierung von Adolf Dresen und Wolfgang Heinz am Deutschen Theater Berlin: ein fiebernd korsettierter Grübler in einer funktionärseifrig attackierten Aufführung, die sich einem faustdick gewünschten sozialistischen Realismus verweigerte.

Wahrheit sucht dieser Gelehrte auf besondere Weise: Sobald er glaubt, Herr einer Gewissheit zu sein, interessiert ihn nicht das Argument, das sie bestätigt, sondern jenes, das sie widerlegt. Düren, nach großartigen Jahren im springteuflischen, lebensfarbensatten Theaterzirkus des Benno Besson, gab plötzlich einen düsteren, graumüden Intellektuellen. Es geht diesem Faust nicht mehr darum, die Probleme zu lösen, sondern sie auszuhalten - auf Teufel komm raus!

Dürens Spielintelligenz der aufklärerischen Absage, damals eine geistige Novität in der ostdeutschen...