Düsseldorf. Die Weihnachtsamnestie schafft Platz in Nordrhein-Westfalens Gefängnissen: Bereits 501 Strafgefangene sind vorzeitig aus der Haft entlassen worden, um die Feiertage mit ihren Familien verbringen zu können. Das hat das NRW-Justizministerium mitgeteilt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 631 Gefangene, die im Rahmen der sogenannten Weihnachtsamnestie freigelassen worden waren. Die Regelung gilt für Gefangene, deren Haft ohnehin nur bis zum 6. Januar 2019 gedauert hätte, und die sich hinter Gittern gut geführt haben. dpa/nd

Yücel Özdemir erklärt, warum sich Erdoğan gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte so wehrt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!