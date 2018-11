Wismar. Der Tourismus bleibt nach Überzeugung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) für Mecklenburg-Vorpommern eine tragende wirtschaftliche Säule. Doch müsse sich die Branche gemeinsam mit Land und Kommunen den neuen Herausforderungen stellen. Das jetzt vorgelegte Tourismuskonzept gebe wichtige Impulse, wie erfolgreiche Wege weiter beschritten und notwendiger Wandel eingeleitet werden könnten, sagte sie am Donnerstag auf dem 28. Landestourismustag in Wismar. Die Konkurrenz in Deutschland selbst, aber auch in Polen und Skandinavien habe deutlich aufgeholt. dpa/nd