Homburg. Vierlinge sind selten - aber zweimal eineiige Zwillinge eine kleine Sensation: Im Universitätsklinikum im saarländischen Homburg sind die Kinder in der 32. Schwangerschaftswoche per Kaiserschnitt geholt worden. Die Mutter, zwei Mädchen und zwei Jungen seien wohlauf, so eine Sprecherin der Kinderklinik am Donnerstag. Die Kleinen heißen Liah, Malea, Luan und Jonah. dpa/nd