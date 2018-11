Die Aufnahme zeigt die Insel, bevor sie weggebaggert wurde. Screenshot: Google maps

In Berlin-Schmöckwitz wurde eine kleine Insel in einem Hafenbecken abgebaggert, und erst einmal bekam es niemand mit. Jetzt ist die Aufregung weiter groß. Denn der Eigentümer des Hafens, ein Immobilieninvestor, hatte die Insel in Eingenregie abtragen lassen. Anstelle des Stückchens Natur stehen Pfähle für neue Bootsliegeplätze. Eine Genehmigung vom Bezirk Treptow-Köpenick hatte er vorher nicht eingeholt.

Die Linksjugend, die Jusos und die PARTEI Treptow-Köpenick werden deshalb am Sonntag eine Mahnwache vor dem Hafen veranstalten. Als »Bündnis Insulaner - Land gewinnen - Yachten tieferlegen« wollen sie zeigen, »dass es Menschen gibt, die sich dafür interessieren, und wann da wer verschlafen hat«, sagt Nico Rohland, stellvertretender Vorsitzender der Linksjugend Treptow-Köpenick.

Rund um die Abbaggerung im Wasserschutzgebiet ist vieles noch ungeklärt. Etwa, wann genau die Insel verschwand. In einer Antwort des Bezirksamtes auf eine Anfrage...