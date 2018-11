Das »Neue Schiffshebewerk Niederfinow« in Brandenburg hat ein weiteres Etappenziel vor der für 2020 angepeilten Inbetriebnahme genommen: Zum ersten Mal wird derzeit der riesige Trog des »Schiffsfahrstuhls« mit Wasser befüllt, mit dem bei Niederfinow der 36 Meter hohe Geländesprung im Oder-Havel-Kanal zwischen der Barnimer Platte und dem Oderbruch überwunden wird. Seit Dienstag überprüfen Herstellerfirma und Bauleitung des 300 Millionen Euro teuren Großprojekts, ob die 115 Meter lange und 12,5 Meter breite Wanne aus Spezialstahl dicht ist. Der Wasserstand wird künftig vier Meter betragen, das entspricht einer Füllmenge von 6600 Kubikmetern. Der an 224 Stahlseilen aufgehängte Trog wiegt selbst rund 2785 Tonnen und kann 110 Meter lange Euro-Normschiffe aufnehmen. Der Neubau entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft des 1934 eröffneten, noch immer aktiven alten Schiffshebewerks (im Hintergrund links). Grundsteinlegung für das in Sichtbeton-Optik errichtete, von der Trogwanne bis zum Dach 65 Meter hohe Bauwerk war am 23. März 2009. Derzeit sind die Erdarbeiten für den sogenannten unteren Vorhafen am Fuße des außen nahezu fertiggestellten Hebewerks im Gange. Die dabei ausgehobenen wertvollen Torfschichten werden in Abstimmung mit den Umweltbehörden zur Verfüllung des Hafenbeckens der einstigen Schleusentreppe in der Nachbarschaft eingesetzt.

Foto: Das historische Schiffshebewerk Niederfinow soll nach bisherigen Planungen noch bis 2025 in Betrieb bleiben. Das Technische Denkmal, das 2019 seinen Dienst seit 85 Jahren ohne gravierende Havarien verrichtet, wird jährlich von rund 150 000 Touristen besucht. Alt- und Neubau werden durch ein Besucherzentrum betreut. tm Foto: nd/Ulli Winkler