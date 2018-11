Der AfD-Politiker Andreas Wild hat im Abgeordnetenhaus erneut für einen Eklat gesorgt. Wie bereits Anfang November trug der fraktionslose Abgeordnete am Donnerstag während der Parlamentssitzung eine blaue Kornblume am Revers seines Jacketts. Erst nach mehreren Ordnungsrufen von Parlamentspräsident Ralf Wieland brachte er die Jacke aus dem Saal. Die blaue Kornblume diente zwischen 1933 und 1938 in Österreich als Erkennungszeichen der damals dort verbotenen Nationalsozialisten. Auch die antisemitische Schönerer-Bewegung nutzte die Blume als Symbol. Wild gilt als Rechtsextremist und fiel wiederholt mit provozierenden Äußerungen etwa gegen Geflüchtete auf. Aus der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus wurde er im Juli 2017 ausgeschlossen. Mitte November beschloss der AfD-Landesvorstand einstimmig, ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn einzuleiten. Wild hatte die blaue Kornblume auch beim Gedenken am 80. Jahrestag der Pogromnacht am Holocaust-Mahnmal getragen. dpa/nd