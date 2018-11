Leverkusen. Der Chemieriese Bayer will im Rahmen eines Konzernumbaus 12 000 seiner weltweit rund 118 000 Arbeitsplätze streichen. Ein »signifikanter Teil« davon entfalle auf Deutschland, erklärte Bayer am Donnerstag. Der Stellenabbau solle »sozialverträglich erreicht werden«, Details würden in den kommenden Monaten ausgearbeitet. Ziel von Bayer ist es nach eigenen Angaben, das Kerngeschäft zu stärken. Die Maßnahmen sollen einschließlich der erwarteten Synergien aus der Übernahme von Monsanto ab 2022 Einsparungen von 2,6 Milliarden Euro pro Jahr bewirken. AFP/nd