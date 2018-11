Bonn. Nach Beschwerden von Händlern über die Geschäftspraktiken von Amazon hat das Bundeskartellamt ein Missbrauchsverfahren gegen den US-Internethändler eingeleitet. Dabei gehe es um mögliche missbräuchliche Geschäftspraktiken auf dem deutschen Marktplatz, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Konkret stehen Haftungsregeln zu Lasten der Händler, intransparente Kündigungen und Sperrungen von Konten sowie einbehaltene oder verzögerte Zahlungen im Fokus. Voraussetzung für die kartellrechtlichen Ermittlungen seien unter anderem eine marktbeherrschende Position und die Tatsache, dass die Händler von Amazon abhängig seien. dpa/nd

