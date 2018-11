Frankfurt am Main. Ein Großaufgebot von Ermittlern hat am Donnerstag unter anderem die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt durchsucht. Der Verdacht: Mitarbeiter des Konzerns halfen Kunden dabei, Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen und Gelder aus Straftaten zu waschen. Nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft richten sich die Ermittlungen gegen zwei 50 bzw. 46 Jahre alte Mitarbeiter sowie »andere bislang nicht identifizierte Verantwortliche« des Instituts. dpa/nd