Leipzig. Die Mitarbeiter des Autozulieferers Neue Halberg Guss können auf eine bessere Zukunft hoffen. In den Werken in Saarbrücken und Leipzig wurde die Belegschaft am Donnerstag über den Verkauf des Unternehmens an One Square Advisors informiert, wie die Gewerkschaft IG Metall mitteilte. »Das gibt endlich neue Chancen für die Beschäftigten und die Standorte in Leipzig und Saarbrücken«, sagte Bernd Kruppa, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Leipzig. dpa/nd