Rechtsextreme Partei will sich von AfD abgrenzen und mit neuen Initiativen niedrigschwellig Wähler erreichen

Leipzig. Die Berliner Sparkasse muss Kreisverbänden der rechtsextremen NPD die Eröffnung von Konten gestatten. Das entschied am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Dieses Recht gilt demnach dann, wenn die Sparkasse grundsätzlich auch anderen Parteien die Eröffnung eines Girokontos gestattet. AFD/nd

Yücel Özdemir erklärt, warum sich Erdoğan gegen ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte so wehrt

