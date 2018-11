Salome Surabischwili ist die erste weibliche Präsidentin Georgiens. Foto: imago/ITAR-TASS

Am Mittwoch wurde Salome Surabischwili mit 59,5 Prozent der Stimmen zur Staatspräsidentin Georgiens gewählt. Geboren wurde sie 1952 in Paris, wohin ihre ihre Familie 1921 vor der Roten Armee floh. Nach einem Studium am Pariser Institut für Politische Wissenschaften und der Columbia-Universität in New York trat sie 1974 in den Diplomatischen Dienst Frankreichs ein. Nach dem Botschafterposten im Tschad arbeitete sie bei der Nato sowie als Beraterin des Außenministers und des Premiers. Im Jahr der »Rosenrevolution« 2003 kehrte sie als französische Botschafterin nach Georgien zurück. Bald ließ sie sich...