Den Mutigen hilft das Glück«. Der Leitspruch des »Jährlichen Kriegerwettkampfes« (Annual Warrior Competition) geht auf das lateinische Sprichwort »Audentes Fortuna Iuvat« zurück und ist heute Leitgedanke von militärischen und polizeilichen Elitekampftruppen in aller Welt. Seit 2009 begegnen sich die Besten von ihnen jeweils eine Woche lang im Frühjahr in Jordanien, um ihre Kräfte zu messen.

Gastgeber ist die jordanische Armee, die in der Hauptstadt Amman das König-Abdullah-II-Trainingszentrum für Spezialeinsatzkräfte (KASOTC) unterhält. 2018 fanden die Kriegsspiele zum zehnten Mal auf dem Ausbildungsgelände statt. Aus diesem Anlass wurden eine größere Zahl an Teams für einige Tage länger eingeladen. Die Veranstalter wollten genug Zeit haben, um allen Teilnehmern auch »die historischen und touristischen Orte Jordaniens« zu zeigen, so die Einladung.

Bei dieser Begegnung der besonderen Art waren 40 Spezialeinheiten aus 25 Länder...