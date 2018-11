Zum dritten Mal ist in diesem Herbst der Fotografiepreis des Münzenberg Forums verliehen worden. Unter dem Imperativ »Benütze Foto als Waffe« waren junge Fotografen aufgerufen, Arbeiten einzureichen, die sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetzen. Inzwischen hat sich der Fotowettbewerb etabliert und zieht, auch dank seines attraktiven Preisgeldes, zunehmend hochwertige Beiträge an.

Foto: Sebastian Wells

Dass sich unter den Preisträgern des Wettbewerbs auffallend oft Absolventen der Berliner Ostkreuzschule für Fotografie befinden, hat mit dem Renommee dieser Ausbildungsstätte und ihrem Anspruch, eine fotografische Haltung bei den Studenten zu entwickeln, zu tun. Auch der Gewinner der diesjährigen Ausgabe des Wettbewerbs, dessen Arbeit wir auf dieser Doppelseite präsentieren, hat dort studiert.

Einmal im Jahr veranstaltet das King Abdullah Special Operations Training Center (KASOTC) nahe Amman in Jordanien einen einwöchigen Wettbewerb für Spezialeinheiten von Polizei und Militär. Die »Annual Warrior Competition« fungiert als Werbemaßnahme für das Trainingsareal, das 2009 aus der militärischen Zusammenarbeit zwischen den USA und Jordanien hervorging. Die Teams aus aller Welt müssen in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten, dabei möglichst schnell Hindernisse überwinden, Strecken laufen und vor allem: schießen. Anhand der skurrilen, absurden Motive und Situationen, die Sebastian Wells in seinem fotografischen Essay »WAR GAMES« präsentiert, wird nicht nur die Absurdität des eventisierten und kommerzialisierten Kriegsspieles deutlich.

Foto: Sebastian Wells

Es ist vor allem das jenseits jeglicher rationalen Denkweise stattfindende Handeln und Verlangen nach Macht und Sieg, das in »WAR GAMES« gestalterisch wie inhaltlich zum Tragen kommt. Der Krieg wird zum Spiel, das Spiel zur Besessenheit, die Besessenheit zur Normalität. Ein Ort im Nirgendwo dient als kriegerischer Spielplatz. Im Wettkampf wird ein unsichtbarer Feind gejagt, im Rahmenprogramm lässt man sich bedienen. Sebastian Wells ist eine konzeptuell wie visuell durchdachte Fotoreportage dieser militärischen Parallelgesellschaft gelungen, welche die Jury überzeugt hat, ihr den ersten Preis zu verleihen.