Berlin. Der Bauernverband will angesichts teils heftiger Debatten über mehr Tier- und Umweltschutz in der Landwirtschaft stärker mit Verbrauchern in den Dialog kommen. »Wir Bauern sagen: Lassen Sie uns reden«, sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. »Wir wollen zuhören, aber auch erzählen, was wir in unseren Ställen und auf unseren Feldern machen.« An diesem Montag startet die Veranstaltungsreihe unter dem Motto »Welche Landwirtschaft wollen wir?« in Stuttgart. dpa/nd