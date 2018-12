Was soll das sein

Bad Oeynhausen. Nach jahrzehntelanger Planung und zehn Jahren Bau wird beim ostwestfälischen Bad Oeynhausen die Lücke bei einer wichtigen Ost-West-Autobahn geschlossen. Am 6. Dezember soll die Nordumgehung symbolisch von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) und dem Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann freigegeben werden. Über die A30 rollt der Verkehr von Amsterdam in Richtung Osteuropa. Die Autobahn ist Teil des transeuropäischen Nord-Ostsee-Korridors, sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Sie mündet bei Bad Oeynhausen auf die A2. Derzeit rollt der Verkehr mit bis zu 50 000 Fahrzeugen am Tag noch durch die Stadt. dpa/nd