Rostock. Die beiden Ferienanlagen »Campingpark Kühlungsborn« an der Ostsee und »Camping- und Ferienpark Havelberge« in Groß Quassow an der Seenplatte sind vom »ADAC-Campingführer 2019« mit dem Prädikat »Superplatz« ausgezeichnet worden. Damit gehören sie erneut zur Spitzengruppe europäischer Campingplätze, die in allen bewerteten Kategorien fünf Sterne erreichten, wie der Campingverband Mecklenburg-Vorpommern am Samstag mitteilte. Die beiden Plätze halten die fünf Sterne schon seit einigen Jahren. Bundesweit erreichten den Angaben zufolge 15 Plätze diese Auszeichnung. Sie gilt jeweils für ein Jahr. dpa/nd