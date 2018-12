Auf Antrag der Bundesregierung hat der Deutsche Bundestag am Freitag das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geändert und damit die gesetzlichen Grundlagen für die Wahl von Betriebsräten durch das in Deutschland stationierte Bordpersonal von Fluggesellschaften geschaffen. Es ging bei der von Beobachtern als »Lex Ryanair« bezeichneten Änderung um die Streichung einer anachronistischen Sonderregelung in § 117. Dort wurde festgelegt, dass eine betriebliche Interessenvertretung von Flugbegleitern und Piloten nur aufgrund eines Tarifvertrags gewählt werden kann. Damit konnten Manager von Fluggesellschaften durch Verweigerung eines Tarifvertrags Betriebsratswahlen verhindern. Nun wird ihnen dieses faktische Vetorecht aus der Hand genommen. Die Änderung tritt zum 1. Mai 2019 in Kraft.

Der Beschluss ist Folge zäher Organisationsarbeit, internationaler Vernetzung und eines engagierten historischen Arbeitskampfes von rund 1000 Beschäftigten ...