Görlitz. Ein Rechtsrockkonzert mit mehreren Hundert Zuschauern ist in der Nacht zu Sonntag im ostsächsischen Ostritz von der Polizei aufgelöst worden. Grund seien laute »Sieg Heil!«-Rufe gewesen, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Auf dem Gelände des ehemaligen Hotels »Neißeblick« hatten den Angaben zufolge zwei Bands aus der rechten Szene gespielt. Zudem hätten sich Anwohner über Notruf bei der Polizei über die Lautstärke beschwert. Die Polizei beendete das Konzert um kurz nach 1 Uhr morgens. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es. In Ostritz in der Oberlausitz haben sich in diesem Jahr wiederholt Rechtsextremisten zu Konzerten auf einem Privatgelände getroffen. dpa/nd