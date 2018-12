Mehrere Schaufensterscheiben sind am Samstagfrüh in Oberschöneweide mit antisemitischen Parolen beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilte, schrieb ein Unbekannter mit einem Farbstift an insgesamt 21 Tatorten an der Wilhelminenhofstraße/Ecke Rathenaustraße Hetzparolen wie »Jude verrecke« und »Jude stirb«. Die Polizei wurde von Zeugen alarmiert. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. epd/nd