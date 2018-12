»The Voice of Germany«

Das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen im Berliner Tiergarten ist erneut von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde das Mahnmal am frühen Morgen beschmiert. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes habe die Beschädigung festgestellt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen. Zuletzt war das Denkmal Anfang Oktober beschädigt worden. Es steht seit zehn Jahren im Berliner Tiergarten unweit des Holocaust-Mahnmals für die ermordeten Juden Europas. epd/nd

Medizinerinnen tauschen sich über ihre Sexismus-Erfahrungen im Alltag und in der Klinik aus

