Einer derjenigen, die gekommen waren: Demonstrant gegen G20 Treffen in Buenos Aires. Foto: dpa/ Nicolas Villalobos

Buenos Aires. 50 000 Menschen haben in Buenos Aires friedlich gegen den G20-Gipfel demonstriert. Weitab vom Tagungsort der 20 Staats- und Regierungschefs zogen sie am Freitag über die Avenida 9 de Julio vor das Kongressgebäude im Zentrum der Stadt. Die Strecke war nahezu abgeriegelt und von einem massiven Polizeiaufgebot bewacht. Unter dem Motto »Nein zum G20, Raus mit Trump und allen imperialistischen Führern, Weg mit dem Abkommen zwischen Macri und dem IWF« verlas Nora Cortiñas von den Müttern der Plaza de Mayo/Línea Fundadora die Abschlusserklärung.

»Bienvenido al infierno« (»Willkommen in der Hölle«) hatte auf dem Sperrgitter vor dem Kongress gestanden. Unbekannte hatten den Begrüßungsspruch gesprüht und damit an die »Welcome to Hell«-Demonstration gegen den Hamburger G20 erinnert. Regierung und Medien hatten für Buenos Aires ein ähnliches Szenario beschworen. Es fand nicht statt, und die einzigen Schwaden, die über den Platz ...