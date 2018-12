Düsseldorf. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat die anhaltende Kritik der Parteijugend an der Großen Koalition scharf zurückgewiesen. Die Partei habe sich nach harter Debatte für ein erneutes schwarz-rotes Bündnis entschieden, sagte Nahles am Samstag auf dem Juso-Bundeskongress in Düsseldorf. Doch bis heute komme bei jedem Konflikt zwischen Union und SPD von den Jusos die Forderung: »Raus aus der ›GroKo‹«, monierte Nahles auf dem Juso-Bundeskongress. So könne die Debatte auf Dauer nicht geführt werden. Die Partei wirke, als sei sie mit sich selbst nicht im Reinen. Juso-Chef Kevin Kühnert konterte, Grund für die Skepsis sei vor allem die schlechte »Performance« der Koalition. dpa/nd