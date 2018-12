Der 1. Dezember ist Rumäniens Nationalfeiertag, da an jenem Tag im Jahr 1918 die Weichen für diesen Gebietszuwachs gestellt wurden. dpa/nd

Bukarest. Mit Militärparaden hat Rumänien am Samstag den 100. Jahrestag des Anschlusses der vormals ungarischen Provinz Siebenbürgen gefeiert. Mit diesem territorialen Zugewinn durch den Zerfall Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg hatte Rumänien damals sein Gebiet um etwa ein Drittel vergrößert und nahezu den heutigen Umriss erreicht.

