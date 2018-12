Marco Miltkau hat mit einem kleinen Geniestreich den deutschen Hockeyspielern eine gute Ausgangsposition bei der Weltmeisterschaft in Indien beschert. Der Kölner erzielte zum WM-Auftakt am Sonnabend das Tor des Tages beim 1:0-Arbeitssieg gegen Rekordweltmeister Pakistan. Als sich dessen Torhüter in den Weg warf, chippte Miltkau den Ball technisch anspruchsvoll über den herausstürmenden Keeper hinweg. Nächster Vorrundengegner ist am Mittwoch Turnierfavorit Niederlande, der Malaysia überaus deutlich mit 7:0 bezwang.