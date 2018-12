Für Skispringerin Juliane Seyfarth begann dieser Winter ungewöhnlich erfolgreich. Der 28-Jährigen aus Ruhla gelang in Lillehammer am Freitagabend endlich ihr erster Weltcupsieg. Die Deutschen blieben auch in der Folge stark, denn die Olympiazweite Katharina Althaus legte am Sonntag gleich noch einen Sieg nach. Ramona Straub wurde Zweite. Althaus übernahm mit 200 Punkten auch die Führung im Gesamtweltcup vor Seyfarth (177). nd

