Die Initiative »Deutsche Wohnen und Co enteignen« lehnt das von Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) entwickelte Kreditmodell für Mieter der Karl-Marx-Allee ab. »Es spaltet die MieterInnen der Stadt und verhindert eine Rekommunalisierung der Wohnungen in der Karl-Marx-Allee«, sagt Ralf Hoffrogge von der Initiative.

Der Vorschlag des Finanzsenators verspricht: Die Mieterinnen, die von der Deutsche Wohnen mit einem juristischen Winkelzug um ihr Vorkaufsrecht geprellt werden, sollen durch Kredite der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) ihre Wohnungen kaufen können.

Das klinge erstmal gut, doch habe der Vorschlag mehrere Haken. So sei es unwahrscheinlich, dass die Kredite 100 Prozent der Kaufsumme abdecken würde, die Mieter der 620 Wohnungen müssten also mehrere 10 000 Euro Eigenkapital mitbringen. Wer den Kredit nicht bedienen könne, verliere sogar seine Wohnung. Sollte nur eine Minderheit der Mieter das Angebot wahrnehmen, seien diese in der Eigentümergemeinschaft in »Geiselhaft« der Deutsche Wohnen.

Auch für die Stadt sei diese Lösung »fatal«. Die juristisch bereits vollzogene Sanierung sei zementiert und kein preisdämpfender kommunaler Wohnungsbestand wäre gebildet. »Besser für alle ist es, wenn die Mieterinnen erst mit IBB-Kredit kaufen und dann verpflichtet sind, an eine Genossenschaft oder ein öffentliches Wohnungsunternehmen zu verkaufen«, erklärt Hoffrogge. »Öffentliches Geld darf nur für öffentliche Wohnungsbestände fließen - nicht für eine de-facto Privatisierung.«