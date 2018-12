Adeline Naweza (blauer Overall) mit Gleichgesinnten auf der Suche nach dem Erz Kassiterit Foto: Bettina Rühl

Von ihrem Arbeitsplatz aus könnte Adeline Naweza Muligi in die Ferne gucken, über die vielen Berge im Osten der Demokratischen Republik Kongo hinweg. So weit der Blick reicht, sind keine Dörfer, keine Straßen, keine Hochspannungsleitungen zu sehen. Aber die 40-jährige Kongolesin hat keine Zeit, ihre Blicke schweifen zu lassen. Stattdessen schaut sie konzentriert auf ihre Hände. In der rechten hält sie einen dicken Hammer, mit dem sie auf einen Stein einschlägt, den sie mit der linken festhält. Hunderte Schläge, Tag für Tag, und bei jedem Schlag hofft Adeline Naweza darauf, dass etwas von dem zinnreichen Erz Kassiterit zu Tage tritt, nach dem Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter in dieser Mine suchen. »Wenn ich genug finde, kann ich meinen Kindern abends etwas zu essen machen«, erklärt Adeline Naweza die Beharrlichkeit, mit der sie den Staub und die Schmerzen im Kreuz ignoriert.

1500 Kilometer entfernt residiert Joseph Kabila, der N...