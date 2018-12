Wer entscheidet über Anschaffung und Wartung von Rauchmeldern in einem Haus mit Eigentumswohnungen? Der Bundesgerichtshof (BGH, Az. V ZR 273/17) hat am 26. Oktober 2018 in Karlsruhe über einen entsprechenden Streit in Nordrhein-Westfalen verhandelt.

Hintergrund ist der Beschluss einer Eigentümergemeinschaft, der die gemeinsame Anschaffung und Wartung für alle 32 Wohnungen einer Wohnanlage vorsieht. Mehrere Eigentümer hatten bereits eigene ...