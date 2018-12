An diesem Dienstag wird im Literaturforum des Berliner Brecht-Hauses ab 19 Uhr das Thema »Tagebuch und Literatur« diskutiert - anhand von Tagebuchausschnitten von Victor Klemperer, Erich Kästner, aus dem »Echolot« (das Walter Kempowski in den nuller Jahren herausgegeben hatte) sowie aus der »Verborgenen Chronik« (herausgegeben von Lisbeth Exner und Herbert Kapfer). Rüdiger Graf und Detlev Schöttker erörtern, wie Zeitgeschichte im Tagebuch verarbeitet und für Leser*innen erfahrbar gemacht wird. nd