Jordi Turull und Jordi Sànchez befinden sich im Hungerstreik. Foto: AFP/Gabriel Bouys

Falls jemand dachte, dass der Konflikt zwischen Spanien und Katalonien allmählich zu seinem Ende kommen würde, lag er vermutlich falsch. Die letzte Eskalationsstufe: Jordi Sànchez und Jordi Turull - zwei der inhaftierten Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung und derzeitige Abgeordnete des katalanischen Parlaments - sind am 1. Dezember in einen unbefristeten Hungerstreik getreten. Via Twitter gaben sie den Beginn ihrer Aktion bekannt und veröffentlichten eine Erklärung, in der sie dem spanischen Verfassungsgericht vorwerfen, ihr Berufungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu blockieren.

