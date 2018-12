Wir sind wieder da! So könnte die Dänische Volkspartei es formulieren, nachdem sie die Verhandlungen mit den drei bürgerlichen Parteien der Regierung von Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen zum Staatshaushalt 2019 abgeschlossen hatte. Verglichen mit den eher bescheidenen Erfolgen der vergangenen Jahre glückte den Rechten diesmal der große Wurf: der offizielle Paradigmenwechsel in der Ausländerpolitik.

Nicht mehr die Integration von Flüchtlingen soll im Mittelpunkt dieser stehen, sondern Rückkehr in die Heimat, sobald es die Verhältnisse dort erlauben. Die entsprechenden Gesetze werden umformuliert, so dass Flüchtlinge künftig nur noch vorläufige Aufenthaltsgenehmigungen erhalten werden. Das Integrationsgesetz wird dahingehend geändert, dass der Aufenthalt nur zeitweilig ist und alle Aspekte der Integration in die dänische Gesellschaft dem untergeordnet sind.

So sollen Sprachkenntnisse, ein Arbeitsplatz oder Teilnahme am Vereinsleben...