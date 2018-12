Kabul. US-Präsident Donald Trump hat nach pakistanischen Angaben Islamabad um Kooperation im afghanischen Friedensprozess gebeten. Trump habe Ministerpräsident Imran Khan einen Brief geschrieben, bestätigte der Informationsminister Fawad Chaudhry am Montag. In diesem suche er Pakistans Hilfe, die Taliban an den Verhandlungstisch zu bringen. Weitere Details des Schreibens wollte der Minister nicht öffentlich machen. dpa/nd