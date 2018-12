Offenburg 1949. Druckerei und Verlag von Franz Burda laufen gut. Anna (später: Aenne) Burdas Geschäftsidee, eine Modezeitschrift, die Frauen Modelle zum Nachschneidern bereitstellen soll, lässt ihr Mann zunächst von seiner Geliebten umsetzen. Anna findet dies heraus und setzt ihrem Mann ein Ultimatum. Der überantwortet ihr schließlich die Zeitschrift »Favorit Moden«. Die ARD hat aus dem Leben der Burdas den Zweiteiler »Aenne Burda« gemacht. Die Fortsetzung läuft am 12.12. Foto: SWR/Hardy Brackmann

Pablo Picasso in Basel

