Jankowsky (50) spielt in der ZDF-Krimiserie »Wilsberg« den Kommissar Lars Overbeck, Staehly (41) verkörpert in der ebenfalls im ZDF ausgestrahlten Serie »SOKO Köln« Ermittlerin Anna Maiwald. Im letzten Jahr hatten Wanda Perdelwitz (»Großstadtrevier«) und Stephan Luca (»Zorn«) die Auszeichnung bekommen. dpa/nd

Roland Jankowsky aus der Serie »Wilsberg« und Diana Staehly von der »SOKO Köln« sind in Hamburg als »coolste Kommissare« geehrt worden. Beim Event »Movie meets Media« am Montagabend, das Prominente aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung zusammenführt, wurden die beiden Darsteller ausgezeichnet. Krimi-Fans hatten zuvor online für ihre Lieblingsermittler abstimmen können.

