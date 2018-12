Der »frühe« Picasso bekommt eine Ausstellung in Basel. Vom 3. Februar bis 26. Mai 2019 sind in der Fondation Beyeler Gemälde und Skulpturen von Pablo Picasso aus der sogenannten Blauen und Rosa Periode von 1901 bis 1906 zu sehen. In der Ausstellung werden rund 80 meist nur selten ausgeliehene Gemälde und Skulpturen aus Museen in Europa, Nordamerika, Russland, China und Japan präsentiert, die zu den Meisterwerken der Moderne zählen und in ihren Heimatmuseen Publikumsmagneten sind. dpa/nd