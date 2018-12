Sergej Schubenkow darf unter neutraler Flagge bei Wettkämpfen antreten. Die in Russland lebenden Landsleute müssen weiter warten. Foto: imago/Steve Feeney

Sebastian Coe ist mittlerweile ziemlich routiniert, wenn es um das leidige Thema russisches Staatsdoping geht. Egal, wo der Präsident des Leichtathletikweltverbands IAAF auftaucht, der Engländer wird darauf angesprochen, ob und wann sein Verband russische Athleten wieder vollumfänglich starten lässt. Schien er vor Jahren noch unsicher, manchmal gar etwas genervt, kann er heute seine Gegenüber sogar schon zum Lachen bringen, obwohl er eigentlich keine erfreulichen Nachrichten zu verkünden hat. So auch am Dienstag in Monte Carlo, als die IAAF verkündete, dass die Russische Leichtathletikföderation RUSAF weiter gesperrt bleibt.

Das IAAF-Council war am Dienstag der entsprechenden Empfehlung seiner Task Force unter Leitung von Rune Andersen gefolgt und hielt die Suspendierung in Folge des Dopingskandals aufrecht, der 2014 von der ARD aufgedeckt worden war. In den vergangenen zwei Tagen hatte die Verbandsführung noch viele andere Entsch...