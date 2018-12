Richtungskampf in der Rechtspartei hält an / Parteitag braucht 150.000 Euro Spenden / 2013 lagen die Einnahmen bei 7,7 Millionen

Nach einigem Hin und Her können die Rechtspopulisten ihren Parteitag in Rendsburg abhalten

Kiel. Die AfD im schleswig-holsteinischen Landtag hat die Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein aus der Fraktion ausgeschlossen. Das bestätigte Sayn-Wittgenstein beim Verlassen einer Fraktionssitzung am Dienstag. Hintergrund ist das Verhältnis der 64-Jährigen zu dem vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften »Verein Gedächtnisstätte«. Der Verein wurde von der bekannten Holocaust-Leugnerin Ursula Haverbeck-Wetzel mitgegründet und steht auf der Unvereinbarkeitsliste für AfD-Mitgliedschaften. Das Verhältnis zwischen der Fraktionsmehrheit und der dem rechtsnationalen AfD-Flügel zugerechneten Sayn-Wittgenstein ist seit Langem angespannt. dpa/nd

